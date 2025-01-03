На фоне остановки Украиной транспортировки газа в Европу, премьер-министр Словакии Робер Фицо выпустил ряд угрожающих заявлений в сторону Киева.

Сперва он заявил, что Словакия перестанет поставлять Украине электроэнергию как ответ на прекращение поставок российского газа. Впрочем, Польша, в случае появления проблем в украинской энергетике, обещает перекрыть разницу в потребности. То есть, этот вопрос можно будет решить без Словакии. И в этом случае неизвестно, кому Фицо делает хуже - Украине или самой Словакии. Ведь Украина альтернативные пути в Европейском союзе найдет. А Фицо будет тратить деньги и объяснять своим производителям электроэнергии, почему они будут получать меньше.

Вторая угроза: словацкий премьер заявил, что его партия, в ответ на остановку Украиной транзита российского газа, готова поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории.

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Может ли это быть блефом? Вполне вероятно, что да. Скорее всего, Фицо будет пытаться вводить какие-то постепенные ограничения. То есть, какие-то попытки подкрепить свои слова, будут.

Впрочем, давайте не забывать, что Фицо - премьер-министр, который был избран по итогам создания правительственной коалиции. Коалиция может в любой момент развалиться.

Ведь уже сейчас в самой Словакии существуют определенные политические вопросы к Роберту Фицо. Например, президент страны Петер Пеллегрини, возглавляющий одну из партий, входящую в число коалиционных, заявлял, что факт визита Фицо в Москву требует расследования. Кроме того, по проверке этого визита уже происходили обращения в словацкую прокуратуру от оппозиционных политиков. Поэтому я не спешил бы с выводами. Думаю, внутриполитическое давление на него тоже будет.

Также можно ожидать, что надавить на Фицо может и Евросоюз. Здесь вопрос в том, сколько времени это займет. Ведь, с одной стороны, Словакия в некоторых своих стремлениях не одна, потому что у Фицо есть союзник в лице венгерского премьера Виктора Орбана. С другой стороны, Словакия не функционирует "в вакууме". Поэтому способы, как повлиять на нее, найти можно.

Учитывая это, возникает вопрос, что должна делать Украина в случае принятия соответствующих решений со стороны Словакии. На мой взгляд, Киеву стоит апеллировать к тому, что заявления словацкого лидера противоречат общеевропейской политике. Словакия, как европейское государство, должна выполнять все нормы, санкционированные Европейским союзом. И, соответственно, Украина должна обращаться в европейские институции для того, чтобы отстаивать права своих граждан.

Стоит ли ожидать, что в случае отмены помощи, украинцы начнут выезжать из Словакии, вопрос открытый. Но в целом существует тренд на то, что украинцы, которые выехали в страны восточной Европы, постепенно перемещаются дальше на запад. Поэтому в целом ничего критически нового мы не увидим.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко