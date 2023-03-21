Россия заявила, что стратегические бомбардировщики совершили "плановый полет" в сопровождении истребителей.

Два российских стратегических бомбардировщика пролетали над Японским морем более семи часов, говорится в заявлении Минобороны России, опубликованном перед началом визита премьер-министра Японии в Украину.

Самолеты Ту-95МС способны нести ядерное оружие, и Москва регулярно запускает их над международными водами в Арктике, Северной Атлантике и Тихом океане в качестве демонстрации силы, пишет Reuters.

Россия заявила, что стратегические бомбардировщики совершили "плановый полет" в сопровождении истребителей. Он был проведен в строгом соответствии с международным правом и велся над нейтральными водами, заявили в Минобороны.

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Визит премьер-министра Японии в Украину

Время последнего рейса оказалось более точным, чем обычно, поскольку премьер-министр Японии Фумио Кисида должен был прибыть в Киев позже с визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским в войне против России.

Японская национальная телекомпания NHK показала, как Кисида садится в поезд в польском городе Перемышль недалеко от границы с Украиной.

Позже стало известно, что он уже прибыл в Украину.

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