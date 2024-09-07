Отмечается, что США будут рассматривать любой саботаж на подводной инфраструктуре как эскалацию российской агрессии.

США обнаружили повышенную активность России в районе ключевых подводных кабелей. В Вашингтоне считают, что теперь Москва может роводить диверсионные операции, направленные на вывод из строя важнейшей части мировой коммуникационной инфраструктуры.

CNN пишет, что Россия уделяет все больше внимания созданию специального военного подразделения, которое развертывает внушительный флот надводных кораблей, подводных лодок и морских беспилотников - это подразделение "Главное управление глубоководных исследований Генерального штаба" (ГУГИ).

"Мы обеспокоены повышенной военно-морской активностью России по всему миру и тем, что расчеты России по нанесению ущерба критически важной подводной инфраструктуре США и их союзников могут измениться", - заявил американский чиновник. "Россия продолжает развивать военно-морской потенциал для подводных диверсий, в основном с помощью ГУГИ - тщательно охраняемого подразделения, которое управляет надводными кораблями, подводными лодками и военно-морскими беспилотниками".

Видео дня

Отмечается, что США регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи важнейших объектов морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую находящихся далеко от российских берегов.

Подводные кабели составляют важнейшую основу интернет- и телекоммуникационного трафика во всем мире. Большая часть коммуникаций проходит по обширной сети высокоскоростных оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана. Скоординированная атака может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь по таким кабелям, а также работу отраслей, зависящих от этих коммуникаций, включая финансовые рынки и поставщиков энергии.

По подводным кабелям также передается огромное количество электроэнергии между несколькими европейскими странами.

США и их союзники внимательно следят за военно-морской активностью России над ключевыми подводными кабелями по всему миру. Командиры патрульного корабля НАТО в апреле 2023 года рассказали, что в последние годы они наблюдали рост активности над подводными кабелями в Балтийском море.

Моря вокруг Северной Европы являются объектом наблюдения и активности военных РФ. В прошлом году совместное расследование, проведенное общественными вещательными компаниями Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, показало, что в водах Северной Европы действует целый флот предполагаемых кораблей-шпионов, которые могут совершать диверсии на подводных кабелях и ветряных электростанциях.

Телекомпании в течение нескольких лет отслеживали около 50 кораблей, действующих в этом районе, используя подводное наблюдение, чтобы наметить места для потенциальных атак.

Американский чиновник заявил, что США будут рассматривать любой саботаж на подводной инфраструктуре как значительную эскалацию российской агрессии за пределами Украины.

Угроза диверсий в Европе - последние новости

Ранее на двух авиабазах Германии были проведены диверсии, связанные с отравлением воды. После чего солдатам запретили пить воду из-под крана.

Кроме того, что над критической инфраструктурой Германии был замечен военный дрон. По данным журналистов, беспилотники могли запустить с гражданских кораблей в Северном море российские агенты.

27 августа стало известно, что службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны РФ на энергетических объектах Норвегии.

Вас также могут заинтересовать новости: