Известно, что в других странах также наблюдался риск российских диверсий.

Службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны РФ на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновников в сфере энергетики.

В частности представители служб национальной безопасности Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии приняли участие в закрытой встрече, где обсудили роль Норвегии как главного поставщика энергоресурсов в Европу.

"Мы видим развивающуюся историю, которая касается не только Германии или норвежских коллег, но и всех нас. Это угроза, которая исходит от некоторых партнеров, таких как Россия, включая не только шпионские операции, но и риск саботажа в некоторых сферах", - отметил вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Синан Селен в интервью Reuters. Видео дня

В издании напомнили, что в апреле в Германии были арестованы двое немецко-российских граждан, которые готовили диверсионные атаки, в том числе и на американские военные объекты. Тогда официальные лица назвали это серьезной попыткой подорвать военную поддержку Украины.

"Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России", - подчеркнула агентству Reuters глава норвежской контрразведки PST Беате Гангаас.

В то же время норвежские спецслужбы ранее заявляли, что Россия "может посчитать целесообразным" осуществить физические или цифровые акты саботажа против объектов в Норвегии, главной мишенью которых является ее нефтяной сектор.

Угроза диверсий в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, на двух авиабазах Германии были проведены диверсии, связанные с отравлением воды. После чего солдатам запретили пить воду из-под крана. При этом сообщалось, что поскольку у военных собственный водопровод, местные жители не пострадали.

Также сообщалось, что над критической инфраструктурой Германии был замечен военный дрон. По данным журналистов, беспилотники могли запустить с гражданских кораблей в Северном море российские агенты.

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