На обеих авиабазах предположительно отравили водопроводную воду.

На двух авиабазах Германии были проведены диверсии, связанные с отравлением воды, пишут немецкие СМИ. Так, о диверсии на в казармах немецких ВВС в Кельн-Ване сообщает Spiegel.

Как пишет издание, подозревается, что в казармы мог проникнуть неизвестный – в заборе обнаружена дыра, а в работе водопровода - неполадки. Возможно, вода была отравлена.

Сейчас казарма опечатана, солдатам запретили пить воду из-под крана, никого не впускают и не выпускают. При этом отмечается, что поскольку у военных собственный водопровод, местные жители не пострадали.

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В казармах в Кельн-Ване базируются военно-воздушные силы Министерства обороны Германии, тут работают 1200 гражданских и 4300 военных. Там дислоцируются части авиаотряда, который обеспечивает самолётами и экипажами правительство ФРГ.

Отмечается также, что авиабаза Кельн-Ван является важным центром военной поддержки Украины. Украинские солдаты, прошедшие обучение в Германии, регулярно возвращаются оттуда домой через Польшу.

Коме того, как пишет Bild, на авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного саботажа. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, там могли загрязнить питьевую воду. На базе собственный водопровод, поэтому местные жители не пострадали. В Гайленкирхене базируются самолёты-разведчики НАТО.

Российские диверсии в Европе

Ранее СМИ писали, что ряд военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как разведка страны выяснила, что лица, которых поддерживает Россия, могут готовить диверсионные атаки на военный персонал и объекты США.

Также CNN писал, что в начале 2024 года разведка США узнала, что Россия хочет убить гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера. По данным журналистов, американским и немецким службам удалось сорвать эту операцию. Однако она была лишь одной из серии - в планах оккупантов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

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