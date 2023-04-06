Режим "контртеррористической операции" местные силовики объявили еще 3 апреля.

В ночь на 6 апреля на территории Ингушетии (Республика в составе Российской Федерации) произошла стрельба между местными силовиками и группой неизвестных бандитов. По итогам схватки стороны "накормили" друг друга пулями, известно о потерях с обеих сторон.

По данным местного СМИ "Кавказский Узел", беспорядки произошли в селе Зязыков-Юрт в Малгобецком районе. Там еще 3 апреля российские силовики объявили о проведении так называемой "контртеррористической операции" из-за местной преступной группировки, совершившей нападение на пост ДПС РФ (Дорожно-патрульной службы).

Сообщают, что уже этой ночью туда стянули большое количество техники, также подъехал спецназ ФСБ: россияне организовали "рейд" по поселку и по итогам "спецоперации" нашли в одном из частных домов банду преступников.

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Однако встреча "российских интересов" закончилась стрельбой: ранения получили 5 силовиков, один погиб; со стороны "боевиков" - ориентировочно 3 убитых.

Беспорядки на территории Ингушетии

Напомним, что 28 марта на границе Ингушетии и Северной Осетии обстреляли пост ДПС. Тогда силовики обвинили в беспорядках шестерых местных жителей: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Их подали в розыск и обвинили в подготовке терактов.

Уже 29 марта одного из "террористов" Рамазана Эльдиева нашли мертвым, а 5 апреля силовики РФ, вероятно, зачистили еще одного участника группы Мовсара Коттоева. В СМИ появилась информация о его ликвидации. Официально режим "контртеррористической операции" местные силовики объявили еще 3 апреля.

Напомним, что пока россияне расстреливают друг друга, глава Минобороны Украины Алексей Резников дал новый прогноз по поводу окончания войны в Украине.

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