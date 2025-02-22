Экс-советник госсекретаря США рассказал о психологической игре, начатой Россией в день переговоров с командой Трампа.

Россия предложила президенту США Дональду Трампу соглашение по собственным природным ресурсам и делает вид, будто это будет выгодно для экономики США, заявляет экс-советник госсекретаря США.

РФ предлагает Трампу соглашение по российским природным ресурсам, убеждая, что это выгодно для экономики США Мэтью Брайза. По его словам, такая себе "психологическая игра" началась в день переговоров в Эр-Риаде.

"Это была попытка психологического манипулирования делегацией Трампа и одновременно повышение требований России. Они рассчитывали, что когда Трамп услышит, что Москва якобы не заинтересована в отмене санкций, он изменит свою позицию и предложит больше. Тогда Дмитриев снова заявил, что их не интересует просто отмена санкций - они хотят большего", - пояснил Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на "Еспресо".

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Бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США считает, что в этой "игре" принимает участие лично кремлевский диктатор Владимир Путин, Ушаков, Лавров и представители спецслужб.

"Их цель - убедить Трампа, что требования Путина якобы отвечают интересам бизнеса, а значит, выгодны и для него, и для американской экономики", - подчеркнул он. Но эта стратегия выгодна исключительно Российской Федерации, ведь таким образом они хотят добиться снятия санкций с сектора природных ресурсов, имеющего международный потенциал, в попытке спасти экономику РФ.

Что еще известно о переговорах США и России

Ранее УНИАН сообщал, что воины на передовой не верят в переговоры США и России. Пехотинец с позывным "Регбист", держа автомат, вспомнил ожесточенное сопротивление украинских войск в первые недели вторжения России в феврале 2022 года - еще до поступления западной поддержки. Он подчеркнул, что Украина способна повторить этот опыт, если это будет необходимо.

Кроме того, Трамп анонсировал тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. "Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат", - отметил политик.

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