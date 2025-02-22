Украина и США приблизились к подписанию соглашения об ископаемых, чтобы снизить градус, - NYT

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, поскольку стороны завершают согласование деталей.

В пятницу администрация Дональда Трампа сделала значительный шаг вперед в договоренностях с Украиной по соглашению о полезных ископаемых, пишет The New York Times.

Эта инициатива появилась после недели дипломатического давления, когда Трамп, сначала получив отказ, активизировал свои заявления, критикуя Украину и намекая на возможность поддержки России в попытке положить конец войне.

Во время встречи в Белом доме Трамп хвастался, что соглашение может принести Соединенным Штатам до 500 миллиардов долларов.

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"Поэтому мы подписываем соглашение, надеюсь, в ближайший достаточно короткий период времени", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев работает над проектом соглашения между двумя правительствами, которое, как кажется, имеет целью уменьшить напряженность в отношениях с Трампом.

"Это соглашение может добавить ценности нашим отношениям - самое важное - правильно определить детали, чтобы убедиться, что оно действительно работает", - отметил Зеленский в публикации в соцсетях в пятницу.

Несмотря на эти шаги, стратегия Трампа в отношении Украины остается открыто транзакционной, сосредоточенной на экономической выгоде США, что может иметь серьезные последствия для европейской безопасности и трансатлантического альянса.

В последние недели Трамп и его союзники проводили кампанию давления на Зеленского, намекая, что США могут отказаться от поддержки Украины и даже склониться к позиции России.

Выступая в пятницу на радио Fox News с ведущим Брайаном Килмидом, Трамп заявил, что устал от обвинений в адрес России в войне и обвинил Зеленского и его предшественника, Джо Байдена, в создании проблем.

"Каждый раз, когда я говорю: "О, это не Россия виновата", меня всегда критикуют фейковые новости", - сказал Трамп. "Но я вам говорю, Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи".

Трамп также подчеркнул, что ожидает от Украины уступок в виде доступа к полезным ископаемым в обмен на любую поддержку США.

"Кто знает, сколько стоят полезные ископаемые, но это по крайней мере что-то", - заявил он.

В Овальном кабинете Трамп продолжил критиковать Байдена за то, что тот не выдвигал более жестких требований к Украине.

"Байден просто дал им деньги - не было займа, не было обеспечения, ничего не было", - сказал Трамп. "Поэтому мы или подпишем соглашение, или с ними возникнет много проблем. Поэтому мы собираемся подписать соглашение, чтобы получить безопасность, потому что мы должны это сделать".

Какие настроения на Банковой?

С начала конфликта Киев и Москва проводили прямые переговоры, однако с апреля 2022 года они ограничивались лишь вопросами обмена военнопленными и возвращения украинских детей из России.

Сначала Украина сама предложила идею сотрудничества в сфере природных ресурсов, однако Зеленский отказался, когда стало понятно, что США настаивают на получении 50% доходов от украинских минеральных и энергетических ресурсов. Он также выразил обеспокоенность тем, что соглашение не предусматривает гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Однако, по словам источника в украинском правительстве, на этой неделе обновленный проект соглашения устранил эти проблемы, и теперь некоторые советники Зеленского рекомендуют ему согласиться на подписание.

В то же время Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и спецпредставитель Трампа по украинскому урегулированию, выразил поддержку Зеленскому.

"Боевой и смелый лидер нации в состоянии войны и его талантливая команда национальной безопасности", - написал Келлог в X после "широких и позитивных дискуссий" в Киеве.

Зеленский в пятницу подтвердил, что продолжается работа над "соглашением, которое может укрепить наши отношения", однако добавил, что еще необходимо "проработать детали, чтобы обеспечить ее эффективность":

"Я с нетерпением жду результата - справедливого результата".

Давление и критика

На прошлой неделе переговоры оказались под угрозой срыва после того, как Зеленский отказался подписать вариант соглашения, предложенный министром финансов США Скоттом Бессентом во время визита в Киев.

Трамп в ответ жестко раскритиковал Зеленского, обвинив его в разжигании конфликта.

В свою очередь, Зеленский ответил, что Трамп находится в "паутине дезинформации".

В четверг советник по вопросам национальной безопасности США Майк Волц заявил Fox & Friends, что украинскому руководству нужно "смягчить тон, внимательно взглянуть и подписать это соглашение".

Госсекретарь Марко Рубио также высказался в X, заявив, что Зеленский сначала согласился на сделку во время встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но впоследствии отказался.

"Мы объяснили им: смотрите, мы хотим быть с вами совместным предприятием не потому, что мы пытаемся украсть в вашей стране, а потому, что мы считаем, что это на самом деле гарантия безопасности", - сказал Рубио.

"И он сказал: "Конечно, мы хотим заключить это соглашение". Это имеет смысл во всем мире. Единственное, мне нужно провести это через свой законодательный процесс. Они должны это одобрить".

"Я прочитал, что через два дня Зеленский там говорит: "Я отклонил соглашение. Я сказал им ни в коем случае, что мы этого не делаем", - продолжил Рубио. "Ну, это не то, что произошло на той встрече. Поэтому ты начинаешь расстраиваться".

Несмотря на дипломатическое давление, Зеленский продолжает привлекать поддержку европейских партнеров.

В четверг и пятницу он провел переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Норвегии, Дании, Финляндии и Канады, а также с президентом Польши Анджеем Дудой.

На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон, где обсудят возможности дальнейшей поддержки Украины и ее потребности перед администрацией Трампа.

Соглашение о полезных ископаемых

Зеленский отклонил первоначальный вариант соглашения о добыче полезных ископаемых из-за того, что оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины.

Вчера Зеленский заявил, что команды США и Украины работают над соглашением, и Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения в ближайшее время.

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