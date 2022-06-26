Оккупанты уже использовали большинство своих 122-мм артснарядов, отметил эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время войны с Украиной сам разоружает армию своего государства.

Противники уже выпустили большинство своих 122-мм артиллерийских снарядов и вместо них используют боеприпасы калибра 152 мм, рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в интервью ТСН.

По его словам, количество российских 152-мм снарядов кажется неисчерпаемым.

"Все благодаря Путину. Он самостоятельно разоружает российскую армию. Но они имеют почти неограниченный запас боеприпасов", - считает собеседник.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Противник сначала открывал огонь по военным объектам, а потом начал атаковать и гражданскую инфраструктуру. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В июне советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что у Владимира Путина действительно есть рак, но президент РФ может умирать от онкологического заболевания еще несколько лет.

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