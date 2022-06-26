Президент Российской Федерации Владимир Путин во время войны с Украиной сам разоружает армию своего государства.
Противники уже выпустили большинство своих 122-мм артиллерийских снарядов и вместо них используют боеприпасы калибра 152 мм, рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в интервью ТСН.
По его словам, количество российских 152-мм снарядов кажется неисчерпаемым.
"Все благодаря Путину. Он самостоятельно разоружает российскую армию. Но они имеют почти неограниченный запас боеприпасов", - считает собеседник.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Противник сначала открывал огонь по военным объектам, а потом начал атаковать и гражданскую инфраструктуру. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
В июне советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что у Владимира Путина действительно есть рак, но президент РФ может умирать от онкологического заболевания еще несколько лет.