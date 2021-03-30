Указ принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".

Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в Беларусь ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Читайте такжеУкраина поддержала санкции ЕС против чиновников РФ из-за заключения НавальногоОб этом сообщается на сайте президента.

Указ принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".

Предусматривается введение запрета на ввоз в страну ряда товаров, а также на импорт работ, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров и услуг установит Совет Министров.

Санкции против Лукашенко

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

В марте 2021 года Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против 118 представителей силовых структур режима Александра Лукашенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская