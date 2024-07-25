По словам Флориана Кайна, у нынешнего канцлера Германии катастрофически низкий рейтинг.

Канцлер Германии Олаф Шольц может повторить судьбу президента США Джо Байдена, который недавно снял свою кандидатуру с грядущей гонки. Об этом пишет журналист Bild Флориан Кайн.

Он напоминает, что 66-летний Шольц хочет переизбраться канцлером Германии после федеральных выборов осенью 2025 года.

"Но, как и Джо Байден, у него катастрофически низкий рейтинг даже среди однопартийцев. Лишь треть избирателей СДПГ хотели бы снова видеть его главой правительства. А саму партию канцлера поддерживают лишь 15% немцев. Социал-демократы могут заставить Шольца уйти и заменить его более популярной фигурой - например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом", - считает обозреватель. Видео дня

В то же время профессор политологии Михаэль Косс из Университета Лейфана в Люнебурге не исключает, что влиятельные силы в СДПГ оказывают давление на Шольца, чтобы тот больше не баллотировался.

"Но даже если бы у нас произошло то же, что в США, все равно это была бы совсем другая политическая ситуация. Мы говорим о совсем другой должности: канцлер не имеет власти президента, и у нас в Германии нет двухпартийной системы. Более того, уровень экономической, политической и культурной поляризации в США намного серьезнее", - сказал эксперт.

Последние заявления Шольца относительно войны в Украине

На днях канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, почему отказался снимать ограничения на удары по РФ немецким оружием. По его словам, "мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО".

Ранее Шольц заявлял, что для Германии может быть только одно место - рядом с Украиной. По словам канцлера ФРГ, Россия хочет уничтожить Украину как суверенное государство.

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