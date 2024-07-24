Шольц отметил, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами бить по российской территории.

Власти Германии не будут менять позицию относительно ограничений на удары по территории РФ предоставленным ВСУ оружием.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает "Немецкая волна". "Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО", - пояснил канцлер.

Шольц добавил, что Германия "четко указывает", какие типы оружия может передавать Украине, а какие нет. Он также отметил, что разрешил ВСУ использовать некоторое оружие для ударов по территории РФ, но только в приграничных районах вблизи Харьковской области.

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Шольц отметил, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать российскую территорию и отправлять военных в Украину.

Ограничения на удары по территории России

В мае союзники Украины разрешили использовать их оружие для ударов по территории РФ. Это произошло на фоне наступления оккупантов на Харьковскую область.

При этом США и Германия разрешили Украине бить по военным объектам РФ в приграничной зоне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять ограничения на удары по РФ, мотивируя это тем, что российские аэродромы, с которых атакуют Украину, надо уничтожить.

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