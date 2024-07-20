По словам канцлера Германии, Россия хочет уничтожить Украину как суверенное государство.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины является вопросом исторической ответственности Германии. Об этом он сказал по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера, пишет Spiegel.

"Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне", - подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии добавил, что сейчас идет война, с "которой российские правители откровенно имеют целью завоевать Украину и уничтожить ее как суверенную страну - через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций". Таким образом он имел в виду российского диктатора Владимира Путина.

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Кроме того, Шольц призвал граждан Германии быть бдительными в вопросе защиты демократии.

"Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", - подчеркнул политик.

Покушение на Адольфа Гитлера - что известно

20 июля 1944 года офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом пытались убить главного фашиста с помощью взрывчатки и свергнуть национал-социалистический режим, однако попытка оказалась тщетной. Тогда Гитлер выжил и продолжал войну еще более девяти месяцев.

Германия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, правительство Германии планирует вдвое уменьшить военную помощь для Украины в следующем году. В частности это связано с тем, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако рост оказался медленнее, чем этого ожидали.

В то же время сообщалось, что Германия разрешила экспорт FPV-дронов MAUS. Первыми их получит украинское подразделение "KRAKEN".

"Федеральное министерство экономики Германии предоставило компании Donaustahl GmbH лицензию - при строгих условиях - на производство и экспорт адаптивной блуждающей боевой платформы MAUS, а также систем быстрого съема и запуска боеголовок PG7", - говорится в сообщении компании.

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