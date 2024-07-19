Германия тоже хочет видеть представителя РФ на этом мероприятии.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года. Об этом сообщает Zeit.

"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим - чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", - сказал Шольц.

В то же время Шольц выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.

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"Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова", - сказал канцлер.

Что известно о втором саммите мира

Как писал УНИАН, украинская власть намерена провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре. На этот раз позовут и представителей РФ. Однако в США выразили сомнение, что саммит с участием России состоится.

В самой России тоже прямо заявили, что не собираются участвовать во втором саммите мира, организованном Украиной. Как заявили в МИД России, их не устраивает, что Украина "сознательно игнорирует другие инициативы по урегулированию украинского кризиса".

Вместе с тем Зеленский говорит, что он и не ждет участия в саммите собственно Путина. По его мнению, российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

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