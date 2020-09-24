Под санкции могут попасть 8 человек, причастных к разгонам протестующих и фальсификации выборов.

США, Великобритания и Канада планируют ввести санкции в отношении граждан Беларуси, причастных к силовым разгонам протестов и фальсификации выборов.

Четыре источника сообщили REUTERS на условиях анонимности, что санкции могут ввести уже в эту пятницу, однако не исключают и проблем с координацией действий между тремя странами.

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Собеседники говорят, что санкции направлены для того, чтобы показать последствия такого отношения к собственному народу.

О подготовке Соединенными Штатами санкций агентство узнало еще 1 сентября. Тогда источники СМИ говорили о семи лицах в "списке".

Один из собеседников издания сообщил, что под санкциями может быть уже восемь человек.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в парламенте в четверг тоже подтвердил намерение ввести «белорусские» санкции, и что страна в этом вопросе будет координировать действия с США и Канадой «в срочном порядке».

Инаугурация Лукашенко: реакция Европы

В Евросоюзе не признали результатов выборов и легитимность Александра Лукашенко и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

На заседании 21 сентября министры иностранных дел стран-членов ЕС не договорились по вопросу введения санкций против белорусских чиновников.

После решения глав МИД лидеры Европейского Союза на саммите 1-2 октября должны рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников, в том числе принять политические рекомендации по этому вопросу.

В Евросоюзе подготовили список из 40 фамилий лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции.

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Перевод: Яна Ставская