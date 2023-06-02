Глава МИД Анналена Бербок призывает соблюдать международное право на саммите в Южной Африке относительно ареста президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает законным арест российского диктатора Владимира Путина в ЮАР, куда он должен был бы прибыть в августе для участия в саммите BRICS.

Она подчеркнула, что международное право на данный момент является четким относительно выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина, передает немецкая газета Zeit.

Бербок призывает соблюдать международное право на саммите в Южной Африке относительно возможного ареста президента России Владимира Путина.

Видео дня

"Сейчас международное право четкое. Международное право четко определяет: военные преступники, ответственные за ведение агрессивных войн, когда-то будут привлечены к ответственности", - сказала Бербок после заседания Совета государств Балтийского моря в немецком Висмаре.

Саммит BRICS ясно показывает, что жестокая агрессивная война и нарушение международного порядка имеют последствия для каждого агрессора и военного преступника, сказала Бербок. "Тогда участвовать в международных конференциях было бы не так просто", - отметила глава МИД Германии.

Она добавила, что Южная Африка уже дала понять, что является членом МКС.

"Это делает еще более понятным, что эта российская агрессивная война не является чисто европейским делом, а что она влияет на весь мир", - сказала Бербок.

Ордер на арест Путина и его запланированный визит в ЮАР

Как сообщал УНИАН, ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в саммите BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа.

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинениям, связанным с войной России с Украиной. Будучи членом суда, Южная Африка обязана арестовать Путина, если он приедет в страну.

Впрочем, ЮАР неохотно склоняется к выполнению своих обязательств и пытается найти способы избежать ареста Путина у себя в стране. Более того, она имеет историю игнорирования решения МКС: в 2015 году ЮАР отказалась арестовать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, во время его визита на саммит Африканского союза.

На днях стало известно, что Южно-Африканская Республика предоставит дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках саммита BRICS. В то же время в ЮАР отметили, что иммунитет не имеет преимуществ перед любыми ордерами.

Впоследствии стало известно, что ЮАР хочет перенести саммит лидеров БРИКС в другую страну, чтобы избежать необходимости арестовать президента РФ Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: