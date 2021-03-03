У девочки диагностировали перелом бедра.

Двухлетняя девочка выпала с балкона высотки во Вьетнаме.

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Девочка сорвалась с 12-го этажа, однако приземлилась на навес для велосипедов. Это ее и спасло.

Помочь пытался и местный курьер, который услышал страшные крики, выглянул из окна машины и увидел, что ребенок вот-вот сорвется.

Мужчина забрался на навес, подставил руки, но в последний момент поскользнулся.

У девочки диагностировали перелом бедра. Врачи уверяют, что её жизни ничего не угрожает.

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Автор: УНИАН