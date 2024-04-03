Российские службы безопасности снова отказались воспринимать предложения о сотрудничестве с Западом в борьбе с терроризмом за чистую монету.

Российские службы безопасности в очередной раз отказались принимать предложения о сотрудничестве с Западом в борьбе с терроризмом "за чистую монету", вызывая вопросы о том, какие приоритеты отвлекли их внимание от настоящих угроз. Об этом Financial Times сказал офицер ЦРУ в отставке Дуглас Лондон.

По его словам, во время его работы в спецслужбе ЦРУ отправило в Москву группу аналитиков, обладавшей достоверной информацией об исламистской угрозе, которую представляют для России граждане государств Центральной Азии, присоединившиеся к ИГИЛ в Ираке и Сирии. Вместо того, чтобы прислушаться к их призывам, российская сторона обвинила США в поддержке ИГИЛ. При этом они предложили ЦРУ список имен подозреваемых в терроризме - все они были российскими политическими диссидентами, которые жили в эмиграции в Европе.

"Мы готовы передать им информацию, которая была бы подлинной и заслуживала доверия, но россияне никогда не предоставляли бы значимые разведывательные данные или информацию, которая не вводила бы в заблуждение", - сказал Лондон.

В свою очередь военный эксперт и почетный профессор Университетского колледжа Марк Галеотти подчеркнул, что давно понятно, что борьба с ИГИЛ не является такой важной для служб безопасности РФ, "как некоторые другие политические приоритеты".

"Дело не в том, что они не думали о существовании угрозы или не искали ее, а в том, что, возможно, они просто не имели одинакового политического приоритета. Политические приоритеты устанавливаются Кремлем, и это Украина и демократическая политическая оппозиция", - сказал эксперт.

По мнению Лондона, нападение на концерт-холл также подчеркнуло некоторые давние операционные недостатки ФСБ.

"ФСБ имеет много технических возможностей. В стране есть звук и изображение. Везде есть видеокамеры. Они контролируют интернет. Но они не очень тонкие. Они имеют подход выжженной земли к решению своих проблем. Вы можете увидеть это на поле боя, но это также означает, как они собирают информацию. Когда они преследуют источники, обычно это принуждение, они шантажируют людей, людей, которых они арестовали или чьим семьям они могут угрожать, включая нанесение телесных повреждений", - отметил офицер ЦРУ в отставке.

Теракт в Подмосковье

22 марта в Москве произошел масштабный теракт. Вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли по меньшей мере 139 человек.

Впоследствии в США заявили, что предупреждали ФСБ РФ, что теракт будет именно в "Крокусе".

При этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что их вообще не предупреждали об угрозе теракта.

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