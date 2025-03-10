США прекратили предоставлять Украине не только вооружение, но и разведывательные данные. Прежде всего, нужно понимать, что мы имеем в виду под словами "разведывательная информация". Это может быть информация о передвижении войск, поставках какого-то вооружения, или уже готовый анализ на основании полученных данных.

Как это происходит? Мы говорим, что, например, было какое-то передвижение войск, подтягивание каких-то средств поражения. И на основании этих данных мы получаем информацию, что, например, с какого-то направления готовится контрнаступление, или какие-то другие действия со стороны врага. Так же можно говорить, что есть определенные договоренности о поставках Российской Федерации вооружения Северной Кореей и Ираном. В таком случае мы должны готовиться, что против нас будет применяться, кроме северокорейской, еще иранская баллистика. Или, например, в какой-то населенный пункт на территории врага приехали корейские генералы, давайте туда ударим...

Это - разведывательная информация, доступа к которой нас могли лишить. То есть, речь о комплексном анализе каких-то наблюдений, часть из которых мы уже видим. Поэтому, когда в Украине говорят, что после закрытия США разведывательной информации "мы ослепли", подождите... Мы не ослепли! У нас есть, чем "смотреть" за врагом. Нам просто нужно усилить определенные направления.

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Да, мы и дальше имеем возможность отслеживать передвижения врага, например, на той же Курщине.

Для этого у нас есть группа спутников дружественных нам европейских стран, которые могут и готовы предоставлять Украине разведывательные данные. Наконец, в этом направлении нам и так предоставляли не так много информации, чтобы мы не могли бить по территории РФ.

Кроме того, мы можем и в дальнейшем использовать отдельную эскадрилью натовских самолетов AWAX (с НАТО же мы не "ссорились"). Эти самолеты также неплохо было бы получить от Швеции. Они могут передавать информацию в режиме реального времени, и вообще решат кучу вопросов.

Также не стоит забывать и об OSINT - разведка из открытых источников информации дает результаты, ведь россияне любят болтать очень много.

И дополнительно следует заметить, что у нас есть собственные разведывательные беспилотники, с помощью которых мы тоже можем видеть, где противник пытается продвигаться. У нас есть дроны, которые могут находиться в воздухе до 28 часов и летать на 2500 км. Есть дроны, самые малые по размеру, но которые несут радары SAR (этот радар получает двумерное изображение участка местности с высоким разрешением, независимо от метеорологических условий и степени естественного освещения местности). Есть БПЛА с лазерными целеуказателями для наведения определенного вооружения

Так что не все так плохо. Больше кричат "зрада" те, кто не разбирается в системе предоставления информации.

В общем, подытоживая: имеем собственные разведывательные возможности, а также партнеров, которые могут их нам предоставлять. Я не вижу, чтобы "все пропало". Да, мы раньше получали готовую информацию, а сейчас нужно будет собрать эту информацию самим, и, собрав, делать определенные шаги. Поэтому придется работать больше.

Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ