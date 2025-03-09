Такое решение хотят принять на фоне запрета Трампа предоставлять Украине разведывательную информацию.

Великобритания должна создать альянс по обмену разведданными "Четыре глаза" из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом заявили источники в оборонном ведомстве страны для Daily Mail.

""Беспрецедентное" решение президента США запретить союзникам, в том числе Великобритании, передавать Украине американские секретные материалы, которые могли бы принести пользу восточноевропейской стране, вызвало призывы к созданию группы, вышедшей из альянса", - подчеркнули в материале.

Известно, что Трамп воспользовался своими полномочиями в рамках альянса "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, чтобы остановить предоставление Украине разведывательных данных. Поэтому кое-кто в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая бы позволила обмениваться информацией без запрета США.

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"Речь идет не о выходе из "Пяти глаз", а о создании новой "Четырехглазой" группы внутри нее - без Америки", - объяснил источник.

В то же время на прошлой неделе в Институте исследования войны заявили, что решение США "повредит способности Украины защитить себя от постоянных российских атак".

Британский посол в Вашингтоне Дэвид Мэнниг отметил, что вопрос обмена разведданными будет "сложнее для решения".

"Очевидно, что если у вас есть сторонники Трампа на этих ключевых должностях, которые имеют очень странный послужной список и говорили очень странные вещи о союзниках по НАТО и альянсе НАТО, и у вас есть люди в администрации, которые, похоже, ищут пути успокоения России, то у вас есть проблема на фронте разведки. Это большой знак вопроса относительно того, как поддерживать особые отношения во времена администрации Трампа", - отметил он.

В свою очередь представитель правительства добавил:

"Мы имеем глубокие и давние оборонные и разведывательные отношения с США и продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами по "Пяти глазам"".

Блокировка разведданных США - последние новости

Как писал УНИАН, США могут прекратить делиться разведданными с Британией, которые страна предоставляет нашему государству. Известно, что Британия и Франция продолжают предоставлять Украине разведданные, однако они являются более ограниченными без участия США.

В то же время военный и специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов рассказал, работают ли HIMARS по российским целям без разведданных США. По его словам, для работы этой техники есть альтернативные источники получения необходимой информации.

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