Беларусский пропагандист, активно поддерживающий политику Кремля, призвал напасть на Украину.

Пропагандист из Беларуси Григорий Азаренок сделал очередное скандальное заявление. Пророcсийский ведущий призвал напасть на Украину и "разнести Киев ядерными ракетами". Украинцы дали пропагандисту жесткий ответ.

Видео з провокационным заявлением Азаренка появилось на пропагандистском беларусском канале "СТВ".

Ведущий решил порассуждать о прогнозах американских СМИ и новостях о возможном вторжении России в Украину. Азаренок предложил перейти от слов к делу.

"Ну если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем. А, по версии Bloomberg, уже напали. То, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. А из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - заявил пропагандист.

Речь Азаренка вызвала бурную реакцию украинцев. Видео с его заявлением быстро "разлетелось" в сети. Пользователи начали активно комментировать слова пропагандиста.

"Мне интересно на каком заборе его повесят беларусы! Тут у белорусского пропагандиста Азарёнка опять обострение", - написали в Twitter-аккаунте "Хитрый лис".

Скандальный ролик прокомментировал и народный депутат Алексей Гончаренко.

"Эй, дурачок вместе со своим дурачком тараканом, выдающим себя за президента, вы там не надорвитесь Киев захватывать за три дня. Наполеонов в последнее время развелось", - написал он в своем Telegram.

В сообществах также появилось немало реакций украинцев. Многие пишут, что Азаренку точно не стоит приезжать в Украину и показываться на глаза людям, которые не понаслышке знают, что такое война на Донбассе.

"Дайте ему таблетку", "Пока ему платят – он и мать родную будет грозиться разнести ядерной бомбой", "даже если это и сарказм, то звучит все равно ужасно", - пишут украинцы в комментариях.

Читайте такжеЛукашенко назвал Зеленского "безголовым": "его в стойло пытаются загнать" (видео)Многие отметили, что Азаренок мог просто настолько "коснуться дна", что уже не видит рамок и совсем не понимает, что подобные заявления совсем не выглядят невинной шуткой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские пропагандисты запустили фейк о том, что Нацкорпус изготовил "грязную радиоактивную бомбу".

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