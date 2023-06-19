Есть признаки того, что в России ситуация "очень нестабильная", отметил политолог.

Российская Федерация распадется, этот процесс может начаться с экономического или политического распада.

Есть признаки того, что ситуация в РФ "очень нестабильная", рассказал американский политолог и политтехнолог Джейсон Смарт в эфире канала "FreeДом". По его словам, Китаю крах России очень выгоден. "Будет распад России: и экономический распад, и политический, или сначала политический, а потом экономический, но будет конец России…", - полагает эксперт.

По мнению политтехнолог, для китайской стороны "это очень выгодно, поскольку это возможность покупать территорию России и захватить экономику будущей России". Политолог также считает, что если РФ "закончится", то и война в Украине завершится.

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В начале апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что РФ может развалиться на протяжении трех-семи лет. В июне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что Россия уже "распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятный смрад".

По мнению публициста и политолога Андрея Пионтковского, власти Китая уже определились с кандидатурами на "трон" Владимира Путина.

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