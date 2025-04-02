Внешнеполитические шаги администрации Трампа сильно обеспокоили европейских союзников.

Американские чинстовники выступили против стремления европейцев закупать оружие на собственном рынке на фоне угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в США заявили европейским союзникам, что они хотят, чтобы те продолжали закупать оружие американского производства, на фоне недавних шагов ЕС по ограничению участия со стороны американских производителей в тендерах на поставку оружия.

"Внешнеполитические шаги администрации Трампа, включая кратковременное сокращение военной помощи Украине и ослабление давления на Москву, сильно обеспокоили европейских союзников, заставив многих из них задаться вопросом, является ли Америка надежным партнером", - отмечают журналисты.

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Отмечено, что Еврокомиссия предложила увеличить в середине марта военные расходы и объединить ресурсы на фоне подготовки Европы к сокращению военного участия США при Трампе.

По словам экспертов, некоторые из предлагаемых мер могут означать уменьшение роли компаний из стран, не входящих в ЕС, в том числе базирующихся в США и Великобритании.

Источники Reuters сообщили, что на встрече 25 марта госсекретарь Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что США хотят продолжить участие в оборонных закупках стран ЕС.

Рубио отметил, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно. Сообщается, что Рубио планирует обсудить ожидания относительно закупок американского оружия во время своего визита в Брюссель, который состоится в период со 2 по 4 апреля.

Военная помощь США Евросоюзу

Как сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность. План позволит странам ЕС значительно увеличить расходы на оборону в соответствии с бюджетными правилами, получить доступ к 150 миллиардам евро кредитов для совместных оборонных проектов, а также на усиление поддержки Украины, привлечь средства ЕС для инвестирования в сферу обороны и привлечь частный капитал для укрепления оборонно-промышленного комплекса.

Позже главы государств и правительств стран-членов ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление европейской технологической и промышленной базы. Евросоюз намерен ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты европейских граждан.

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