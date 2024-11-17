Россияне нанесли удар по Львовщине: погибла женщина, без тепла остались 6 тысяч человек

Россияне били по критической инфраструктуре, повреждена магистральная труба теплоснабжения.

В результате массированного удара российских оккупантов 17 ноября во Львовской области погибла женщина, а без тепла остались шесть тысяч человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ночью враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами... К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе один человек погиб. Это - 66 летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле", - поделился он.

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Козицкий добавил, что еще двое мужчин получили ранения. Одного из них госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Оккупанты снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы. Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек! Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости", - рассказал глава Львовской ОВА.

Он также отметил, что в результате атаки загорелись 12 гаражей. Для борьбы с пожаром было привлечено 12 пожарных и три единицы спецтехники.

Россияне нанесли массированный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 17 ноября, армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

В ДТЭК заявили, что россияне обстреляли их теплоэлектростанции. В результате ударов было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.

Позже в в Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

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