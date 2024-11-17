Таня Поляковская

Последний раз такой мощный удар россияне наносили почти три месяца назад.

В воздушном пространстве Киева 17 ноября были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М (KN-23), а также, вероятно, гиперзвуковая ракета типа "Циркон" и до десятка ударных беспилотников.

Как сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, вооруженные силы РФ нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине.

"Последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад", - заявили в КГВА.

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Отмечается, что для атаки украинских городов, в том числе и Киева, оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и ударные БПЛА.

Под ударом оказалась практически вся территория Украины. В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно длилась почти пять часов.

В КГВА добавили, что в результате удара в Печерском районе Киева был поврежден 5-этажный жилой дом. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

"Доподлинно известно об одной пострадавшей с ушибленной раной головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение", - поделились в КГВА.

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Массированный обстрел Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, а затем Россия запустила "Калибры" и "Кинжалы". Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, а также Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент России Владимир Путин этим массированным ракетным ударом по Украине ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили ему и посещали. Он отметил, что Украине нужен "мир через силу", а не умиротворение.

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