Командование Вооруженных сил США проводит тесные консультации с союзниками после ракетных испытаний КНДР в Японском море.
Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.
"Мы знаем о запуске баллистической ракеты КНДР в Японском море сегодня утром и ведем тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами", – отмечается в сообщении.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор, анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения и приготовиться к внештатным ситуациям.
Читайте такжеНеопознанный самолет атаковал поддерживаемую Ираном базу ополченцев в Сирии – ReutersПо данным агентства Kyodo, Кисида должен был отправиться в префектуру Акита, но после ракетных испытаний он возвращается в Токио на экстренное заседание Совета национальной безопасности, посвященном инциденту.
Запуск ракет КНДР: подробности
Ранее сообщалось, что военные КНДР провели очередные испытания баллистических ракет, запустив один (а по версии Токио – два) такой снаряд в сторону Японского моря.
Ракета была выпущена около 10:17 по местному времени (4:30 по Киеву) с площадки в окрестностях города Синпо, расположенного на побережье Японского моря.
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