Штаты проводят "тесные консультации" с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами.

Командование Вооруженных сил США проводит тесные консультации с союзниками после ракетных испытаний КНДР в Японском море.

Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.

"Мы знаем о запуске баллистической ракеты КНДР в Японском море сегодня утром и ведем тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами", – отмечается в сообщении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор, анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения и приготовиться к внештатным ситуациям.

Читайте такжеНеопознанный самолет атаковал поддерживаемую Ираном базу ополченцев в Сирии – ReutersПо данным агентства Kyodo, Кисида должен был отправиться в префектуру Акита, но после ракетных испытаний он возвращается в Токио на экстренное заседание Совета национальной безопасности, посвященном инциденту.

Запуск ракет КНДР: подробности

Ранее сообщалось, что военные КНДР провели очередные испытания баллистических ракет, запустив один (а по версии Токио – два) такой снаряд в сторону Японского моря.

Ракета была выпущена около 10:17 по местному времени (4:30 по Киеву) с площадки в окрестностях города Синпо, расположенного на побережье Японского моря.

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Автор: Катерина Шварц