Президент РФ также обвинил оппозиционера в шантаже российских депутатов и чиновников.

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок", а нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников". Также Путин пренебрежительно высказался об оппозиционере, назвав Навального "простым баламутом в Интернете".

Кроме того, по данным газеты, Путин предположил, что Навальный сам мог принять яд.

В свою очередь, Макрон отверг версию о попытке Навального отравиться самому, информирует издание.

Как Навальный отреагировал на предположение Путина

Вскоре Алексей Навальный саркастично ответил на предположение Путина.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!»,- написал он в своем Instagram.

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику «Шарите».

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

15 сентября пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Россию.

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Автор: Олег Давыгора