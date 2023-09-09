Это заявление прозвучало на фоне слухов о том, что обе страны договариваются о поставках оружия.

Российский диктатор Владимир Путин стремится укрепить связи с Северной Кореей "на всех фронтах".

Как сообщает Bloomberg, президент РФ всеми действиями демонстрирует приверженность КНДР и заинтересованность в сотрудничестве на фоне международной изоляции из-за войны в Украине.

"Совместными усилиями мы продолжим развивать двусторонние отношения на всех фронтах. Это полностью отвечает интересам наших народов", - написал Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля в субботу.

Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию для встречи с Путиным во Владивостоке в начале следующей недели. Встреча состоится на фоне сообщений СМИ, что российский лидер ищет боеприпасы и другое оружие для продолжения войны в Украине.

Вместо этого Северная Корея просит помощи России в отношении передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственной помощи. США заявили, что переговоры по оружию продвигаются, и предупредили Северную Корею о наказании за любые поставки оружия.

Свою первую официальную встречу Путин и Ким провели в апреле 2019 года, когда северокорейский лидер приехал во Владивосток на роскошном бронепоезде. Возможная новая поездка станет для Кима первой за пределы Корейского полуострова после его последней встречи с Путиным четыре года назад.

Отношения России и КНДР

США утверждают, что КНДР поставляет России оружие для ведения войны против Украины. По данным Белого дома, КНДР тайно поставляет России артснаряды.

Кроме того, в июле Северную Корею посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 4 сентября стало известно, что во время этого визита Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения.

Относительно визита Ким Чен Ына в РФ стало известно недавно. Ожидается, что оба лидера будут находиться на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

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