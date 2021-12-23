Президент РФ настаивает, что НАТО должно прекратить расширение на восток Европы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтверждает, что в начале 2022 года представители РФ и США в Женеве обсудят вопросы безопасности в Европе.

Об этом Путин сказал во время большой ежегодной пресс-конференции в Москве, которую транслировали российские телеканалы.

"Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому, без всяких хитростей, мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить", – отметил Путин.

"В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что, в целом, мы видим пока положительную реакцию. Значит, американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации именно пойдет по этому пути", – добавил он.

Читайте такжеГенсек НАТО сделал предложение РФ на фоне стягивания российских войск к границе УкраиныРанее сообщалось, что Российская Федерация предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины".

Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Владимир Путин говорил, что хочет получить от Запада гарантии непродвижения Альянса на Восток.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что РФ не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

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