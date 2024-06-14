Путин оговорился о переговорах с таинственным посредником: кто это был

Посредник якобы получил поддержку Германии, Франции и США.

Правитель России Владимир Путин обмолвился, что в начале войны, 5 марта 2022 года, в Москву прилетал посредник Запада для переговоров.

Как заявил Путин на встрече с представителями МИД России таинственный посредник якобы получил поддержку Германии, Франции и США. Он спросил, почему российская армия оккупирует южные регионы Украины, утверждая при этом, что "помогает Донбассу".

"Мы сказали, что не исключаем суверенитета Украины за этими областями, если у России останется сухопутная дорога в Крым", - заявил Путин. Видео дня

По версии Путина, посредник озвучил эти условия в Киеве, но Украина их якобы отвергла. Имени загадочного визитера диктатор не назвал.

Однако на сайте Кремля 5 марта 2022 года отчитывались о визите бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Отмечалось, что Путин с визитером обсуждать "различные аспекты ситуацию в Украине".

Как пишет пропагандистское "РИА-Новости", заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Беннет и является тем тайным посредником, о котором упомянул Путин.

Другие заявления Путина о войне

Кремлевский правитель Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Кремле постоянно называли разные цели войны. У Путина уверяют, что готовы к переговорам, но на своих условиях. Также Москва отвергает украинскую "формулу мира" и отказывается от участия в "Глобальном саммите мира", который состоится в Швейцарии.

В одном из интервью российскому министру иностранных дел Лаврову предложили представить ситуацию, в которой Киев и Запад захотят пойти на переговоры. Он сказал, что России "разговаривать не с кем".

Вас также могут заинтересовать новости: