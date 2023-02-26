В частности, он пожаловался, что НАТО помогает Украине защищаться от России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что приостановил участие РФ в договоре о нераспространении стратегического наступательного вооружения из-за действий Запада.

В интервью одному из пропагандистских телеканалов РФ он пожаловался, что "блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России". Теперь ему якобы для обеспечения безопасности надо учитывать ядерные потенциалы всех стран Альянса, а не только США, которые были стороной соглашения.

"Нам нужно сохранять свою страну, гарантировать безопасность, стратегическую стабильность. В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегического поражения, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы", - сказал Путин.

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Еще одной причиной он назвал поставки странами НАТО оружия Украине, которая защищается от агрессии Российской Федерации.

"Когда они делают то, что делают сегодня в Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шнырять по нашим ядерными объектам. Это просто смешно", - добавил Путин.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

Во время послания к Федеральному Собранию РФ 21 февраля Путин объявил о временной остановке участия в договоре о СНВ. Уже на следующий день Госдума России поддержала соответствующий закон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение "крайне неудачным и безответственным". По его словам, Штаты будут "внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия" и будут действовать из соображений безопасности.

В Британии подчеркнули, что Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

По мнению экспертов, Россия пытается разделить американское мнение по поводу войны на Украине, создав угрозу ядерного армагеддона.

Недавно Путин назвал новую цель "злого" Запада. Политик заявил, что якобы западные лидеры хотят "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию".

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