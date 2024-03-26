Издание отмечает, что Путин не впервые пытается привязать причастность террористических организаций к своим врагам.

Кремль перешел от стратегии подхалимства к Соединенным штатам в борьбе с терроризмом, которое было в начале 00-х годов, к поиску врагов там, где их нет, - пишет The Fainancial Time.

Издание отмечает, что через несколько дней после теракта в Москве, Путин обвинил во всем Украину. Это не впервые для Кремля, пишет FT. Ранее, во время второй чеченской войны, Путин преувеличивал связи между чеченцами и Аль-Каидой. Тогда руководитель Кремля пытался связать эту войну с международной борьбой с терроризмом, которую начал Вашингтон.

"Раскручивая тему связи между Чечней и Аль-Каидой в начале 2000-х годов, Россия стремилась оправдать свои жестокие действия в Чечне и сблизиться с США. Подпевая "глобальной войне с терроризмом", Путин надеялся на усиление сотрудничества с Вашингтоном в борьбе с терроризмом и не только", - отмечают журналисты FT.

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Впрочем, теракт, который произошел в Москве накануне, очень отличается от предыдущих ситуации, говорит FT. Журналисты объясняют, что если раньше речь шла о полувыдумки - ведь "связи между Аль-Каидой и Чечней, хоть и непрочные, но существовали", то сейчас речь идет о полной выдумке.

"Сегодня утверждение России о том, что Киев и США являются кукловодами, которые стоят за этой стрельбой, является чистой фантазией. В нескольких сообщениях ИГИЛ взяло на себя ответственность. Вашингтон публично предупредил о такой атаке две недели назад", - пишет издание.

На фоне этого, журналисты отмечают, что в поиске врагов на Западе и в Украине, Путин потерял бдительность в собственной стране.

"Хваленый путинский аппарат безопасности, одержимый преследованием провозглашенных врагов государства, оказался неспособным предотвратить самое смертоносное за последние 20 лет террористическое нападение в России. Одержимость Путина Украиной сделала его слепым к реальным опасностям для России, подстерегающим ее как за рубежом, так и внутри страны.", - заключают аналитики.

Теракт в Москве: что известно

22 марта в подмосковном торговом центре Crocus City Hall группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям концертного зала, после этого они подожгли здание и скрылись.

На следующий день, во время выступления, Путин заявил, что "всех террористов задержали" и сказал, что они двигались в сторону Украины. Позже он обвинил в подготовке теракта Украину и страны Запада.

Зато в США заявили о причастности к террористической атаке боевиков из ИГИЛ. Впоследствии это подтвердили и представители самой террористической организации.

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