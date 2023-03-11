В Кремле переносят форум во Владивостоке, чтобы сделать возможной поездку кремлевского диктатора в Индию.

Кремль меняет график президента РФ Владимира Путина, чтобы этот военный преступник смог принять участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки", который пройдет в Индии в сентябре 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом. Отмечается, что Путин пропустил два предыдущих саммита из-за роста напряженности в связи с вторжением РФ в Украину.

Издание отмечает, что попытки США и их союзников изолировать Россию из-за ее войны против Украины тормозятся нежеланием других стран присоединяться к бойкоту. По данным источников, на данный момент Кремль планирует участие российского диктатора в саммите G20, хотя окончательное решение еще не принято.

Видео дня

В РФ ранее на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита 9-10 сентября, на неделю позже, чтобы дать Путину больше гибкости и открыть возможность для участия в форуме высокопоставленных официальных лиц из Индии и Китая, говорят источники.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G-20, и Кремль согласился. Но в прошлом году из-за войны Путин отказался от планов посетить встречу лидеров стран в Индонезии и отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Путин также пропустил саммит G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.

Однако с ноября изоляция России оказался в группе "Большой двадцатки" ослабла. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировку о войне, согласованную на саммите лидеров в Индонезии менее полугода назад. Они объединились, чтобы помешать Индии, принимающей стране, вести переговоры о компромиссе.

На аналогичной встрече министров финансов и глав центральных банков G20 не удалось достичь консенсуса в отношении формулировок. По словам источников, Россия перестала отправлять на такие встречи высокопоставленных экономических чиновников, считая их участие бессмысленным.

Тем временем Индия может снова направить министра правительства для представления страны на ежегодном путинском Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, сообщают источники, знакомые с планами. Окончательное решение будет за премьер-министром Нарендрой Моди.

Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего во второй раз за последние два десятилетия. Однако Индия и Россия продолжают установленные дипломатические отношения, несмотря на беспокойство в Нью-Дели по поводу войны России в Украине. Индия не присоединилась к санкциям США и Европы, и после вторжения у нее наблюдается рост торговли с Россией.

Саммит G20 в Индии - что известно

Напомним, в состав G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, Россия, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, а также Европейский союз.

В 2023 году в G20 председательствует Индия. В 2022 году председательствующей была Индонезия, а в 2024 году это право перейдет к Бразилии.

Предыдущая встреча лидеров стран "Группы двадцати" прошла 15-16 ноября на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо приглашал на саммит Владимира Путина, но за пару недель до его проведения он заявил, что почти уверен в том, что Путина не будет на саммите. Вместо Путина Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вас также могут заинтересовать новости: