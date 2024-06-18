Недавно Путин поблагодарил Северную Корею за помощь в войне после отправки почти 5 млн снарядов.

Накануне визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею в северокорейской газете "Нодон синмун" была опубликована статья с подписью президента РФ. Россия высоко ценит "твердую" поддержку КНДР в проведении "специальной военной операции" в Украине и со своей стороны будет поддерживать корейский народ "в его борьбе за независимость" в противостоянии с "коварным, опасным и агрессивным врагом", подчеркнул Путин в статье "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества через год".

"Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада помешать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Россия готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными", - отметил Путин.

Кроме того, он повторил тезисы, что США и другие западные страны "сами спровоцировали конфликт в Украине" и продолжат "накачивать неонацистский киевский режим деньгами и оружием, подталкивая наносить удары по территории РФ".

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"Все попытки сдержать, изолировать Россию провалились. А наши корейские друзья, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - так же эффективно отстаивают свои интересы", - подчеркнул диктатор.

В конце статьи Путин желает крепкого здоровья Ким Чен Ыну и выражает надежду, что России и Северной Корее "совместными усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень".

Россия и КНДР - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, КНДР могла передать России почти 5 млн артснарядов, заявил министр обороны Южной Кореи. По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые были отправлены из Северной Кореи в РФ, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, схожих с теми, которыми Путин атаковал Украину.

Также УНИАН сообщал, что Путин посетит Северную Корею и Вьетнам, поскольку война в Украине замерла. Согласно заявлениям Кремля, опубликованным в понедельник, Путин посетит Северную Корею 18-19 июня, а 19-20 июня отправится во Вьетнам. Это первая поездка российского диктатора в Северную Корею с 2000 года.

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