В Кремле проговорились о подлинном желании Москвы и Вашингтона.

Европа мешает Путину и Трампу сотрудничать и вообще является "стороной войны" в Украине. Такое заявление на брифинге сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Sky News.

По его словам, планы по "милитаризации" Европы "расходятся" с настроениями в США и России.

"Мы слышим много сигналов из Брюсселя ежедневно. Главные сигналы из Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов милитаризации Европы, что явно противоречит настроению президентов России и США искать пути для мирного урегулирования", - заявил Песков.

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Спикер Кремля считает, что Европа "погрузилась в милитаризацию" и превратилась в "партию войны".

В Европе ищут способ сдержать агрессию РФ без США

Как писал УНИАН, после того, как Белый дом фактически отказался продолжать поддержку Украины и начал сближение с агрессором, Кремль срочно нашел нового врага №1 вместо США. Теперь в глазах российской пропаганды главным разжигателем войны является не Америка, а Европа, в частности Великобритания.

Франция и Великобритания начали "коалицию желающих", в рамках которой разрабатывается план по предоставлению послевоенных гарантий Украине, в частности возможна отправка европейских миротворцев, как фактора сдерживания.

Параллельно Париж и Лондон мобилизуют военную поддержку Украины прямо сейчас на фоне отступления США от своих обязательств по поддержке Киева в условиях продолжающейся агрессии РФ.

Вместе с тем, Европа теряет веру в то, что США выполнят свои обязательства в рамках оборонного альянса НАТО. Поэтому европейцы начали наращивать собственные оборонительные силы, чтобы самостоятельно встретить российские танки через несколько лет после окончания войны в Украине.

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