Кирилл Дмитриев сделал короткое заявление после разговора Трампа и Путина.

Под руководством президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "мир сегодня стал намного безопаснее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который входил в состав делегации оккупантов на переговорах с США в Саудовской Аравии.

"Исторически! Эпично!", - отметил он в публикации в X (Twitter).

Что еще известно о разговоре Трампа с Путиным

Разговор состоялся вечером 18 марта 2025 года. Он длился 2,5 часа.

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Ранее УНИАН сообщал, что перед самим разговором в Белом доме успели высказаться об ожиданиях от контакта между президентами США и России. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп очень серьезно относится к этой "встрече".

Филдс, на вопрос о том, может ли кремлевский диктатор вести с президентом США "жесткую игру", подчеркнул, что у Путина с Трампом сложились "очень хорошие рабочие отношения", в которых якобы оба человека "уважают" друг друга.

Кроме того, вскоре начали появляться первые детали разговора. Сообщается, что Путин и Трамп "продолжили детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины". Кроме того, Путин заявил, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

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