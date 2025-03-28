Аналитики не исключают, что американцы целенаправленно добиваются того, чтобы Украина просто отказалась подписывать локумент в его нынешнем виде.

Новая версия соглашения об украинских полезных ископаемых, переданная американцами по своей сути является "документом об экспроприации" украинских ресурсов. Также из нее следует очевидное намерение заблокировать продвижение Киева к членству в ЕС и вернуть Украину в роль бесправного транзитера российских газа и нефти. Об этом пишет британская The Telegraph, анализируя текст документа, с которым удалось ознакомиться.

Описывая суть новой версии соглашения, автор публикации считает, что "Дональд Трамп приставил ружье к голове Владимира Зеленского". Фактически Америка требует от Украины огромных репараций, в роли которых выступает половина украинских ископаемых ресурсов и транспортно-промышленная инфраструктура.

"Это документ об экспроприации. Нет никаких гарантий, никаких оборонных пунктов, США ничего не предлагают. Американцы могут уйти, украинцы - нет. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал эксперт по энергетическому праву Атлантического совета Алан Райли.

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Автор публикации делает вывод, что этим соглашением Трамп хочет превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности. Более того, автор видит здесь взаимосвязь с переговорами между США и Россией по всеобъемлющему энергетическому партнерству, которое может включать планы по восстановлению западно-сибирских газовых потоков в Европу, на транспортировке которых хотят зарабатывать американцы.

"Возрожденная торговля газом будет проходить через украинскую сеть, а затем через Балтику, когда саботированные газопроводы Nord Stream будут восстановлены", - пишет The Telegraph.

Текст новой версии соглашения, с которым ознакомились журналисты, предусматривает создание совместного инвестиционного фонда Украины и США, в котором последнее слово будет за американцами. Фонд будет контролировать разработку практически всех украинских ископаемых, и США будут получать всю прибыль от этой деятельности, пока Америка на этом не заработает 104 миллиарда долларов в качестве компенсации за предоставленную Украине военную помощь. После этого доходы будут делиться 50 на 50 между двумя странами.

При этом любые новые инвестиционные проекты по разработке украинских недр или строительству новой инфраструктуры должны в первую очередь подаваться на рассмотрение этого фонда. Только в том случае, когда фонд откажется от проекта, его можно будет предлагать другим инвесторам.

"Это несовместимо с членством в ЕС, и, возможно, это является частью цели. Мне нужно задуматься, не заключалось ли истинное намерение в том, чтобы заставить Зеленского отклонить это", - говорит аналитик Алан Райли.

Реакция на новую версию соглашения об украинских ресурсах

Как писал УНИАН, вчера стало известно, что США передали Киеву новую версию соглашения о полезных ископаемых. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что проект крайне невыгоден для Украины, потому что прибыли должны выводиться за границу, а США первыми будут получать роялти из фонда. Он также выразил сомнение, что Верховная Рада могла бы ратифицировать документ в таком виде.

Американское экономическое издание Bloomberg высказало предположение, что новая версия соглашения, предложенная американцами, призвана вытеснить европейский бизнес из Украины и заменить его американским. Также в издании считают, что подписание соглашения значительно бы усложнило Украине путь в Евросоюз.

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