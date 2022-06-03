Александр Лукашенко заявил, что гражданку РФ Софью Сапегу можно выдать России.
Об этом сообщает "Белта".
Лукашенко отметил, что ему "жалко девчонку" и что "надо вопрос этот решать".
"Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая", - прокомментировал решение Лукашенко.
Напомним, Сапега в декабре 2021 года, за четыре месяца до того, как суд приговорил (6 мая 2022 год) ее к шести годам лишения свободы, подавала Лукашенко прошение о помиловании. Тогда отчим Сапеги говорил, что она "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет".
Рассмотрение дела Софьи Сапеги началось 28 марта и проходило в закрытом режиме.
Власти РФ отказались комментировать приговор Сапеге.
Задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги
В Мае 2021 года власти Беларуси принудительно посадил пассажирский самолет Ryanair для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.
Позже Андрей Сапега, отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.