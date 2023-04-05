Министр приветствовал вступление страны в Альянс.

Вступление Финляндии в Североатлантический Альянс должно стать уроком для российского президента Путина.

Об этом во вторник, 4 апреля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Sky News. "Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена, и я хочу приветствовать эту страну в организации", - сказал он.

"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле. Свобода выбирать свои союзы в качестве суверенного государства - это дело граждан и только граждан", - добавил министр.

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Вступление Финляндии в НАТО

Напомним, что после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Альянсу.

Весной 2022 года они подали заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, их ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

В конце марта парламенты этих стран все-таки одобрили заявки Финляндии, вступление Швеции в Альянс все еще находится под вопросом.

4 апреля Финляндия официально стала 31 страной-членом НАТО, теперь на нее распространяются гарантии безопасности Альянса.

В России назвали расширение НАТО посягательством на их безопасность и национальные интересы. В Кремле пообещали "принять контрмеры".

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