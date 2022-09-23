В публикации газеты журналист Пилхал Тамаш назвал референдум в Крыму в 2014 году легитимным, а киевскую власть "марионеточной".

В венгерской газете Magyar Nemzet, которая пропагандирует политику действующего премьер-министра Виктора Орбана, обвинили США в поддержке Украины, а также призвали власти Венгрии игнорировать 5 статью НАТО, если будет столкновение Альянса с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В публикации газеты журналист Пилхал Тамаш назвал референдум в Крыму в 2014 году легитимным, а киевскую власть "марионеточной". Также автор статьи предупредил, что скоро российская армия начнет стирать с лица земли территорию, которая несколько десятилетий имела название "Украина".

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"Американцы натренировали украинцев, вооружили до зубов, напоили культом Бандеры, а потом использовали как приманку", - пишет Тамаш.

Публицист считает, что только благодаря США Украина до сих пор держится, а без решений Белого дома был бы "мир с новыми границами".

Далее журналист призвал игнорировать 5 статью НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех его членов (и на каждого в частности).

"Если это перерастет в войну НАТО и России, мы должны всеми силами оставаться в стороне! Что бы там ни было в пятой статье написано, мы не должны воевать с Россией... Потому что Россия десятилетиями не является нашим врагом. Они - более искренние наши партнеры, чем некоторые "союзники" в НАТО", - пишет Тамаш.

Позиция Венгрии касательно войны РФ против Украины: главное

Ранее Венгрия призвала снять санкции со страны-агрессора.

Орбан также высказался относительно войны России против Украины. Он заявил, что "война была локальной, но вмешался Запад". Он прогнозирует продолжение боевых действий до 2030 года, в результате чего Украина якобы "потеряет треть или половину своих территорий".

Ранее соратник Орбана сравнил Украину с нацистской Германией.

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