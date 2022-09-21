В ЕС планируют заменить принцип консенсусного принятия решений принципом большинства, лишив Венгрию возможности применять право вето на решения об антироссийских санкциях. Тем не менее, это очень длительный процесс, который, к тому же, пока не начат. Сейчас речь идет только о дискуссии о возможности изменить действующую процедуру голосования.

Должны понимать, что для осуществления этого замысла Евросоюзу нужны годы. Кроме того, вопрос заключается не только в Венгрии. Ведь до сих пор не факт, что на изменение процедуры согласятся все страны.

Кстати, важно не запутаться: этот принцип не действует на выделение макрофинансовой помощи Украине. И если посмотреть на последние голосования, венгры действительно голосуют "против". Но процедурно они не могут применить вето на такое решение. То есть, предоставление Украине помощи ЕС им не заблокировать.

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Орбан рискует потерять финансирование ЕС, которое должно было бы пойти на региональное развитие

Дело в том, что принцип единодушия действует на решение относительно внешней политики. И в этом случае Венгрия может применить вето в отношении антироссийских санкций. Однако, как видим, не применяет. Они могут шантажировать, громко выступать против санкций, а потом... голосуют. Это политическая игра, которую Венгрия ведет уже восемь лет.

Может ли Венгрия "доиграться"? Ее могут лишить права голосования в Совете ЕС. В частности, речь идет о нарушении базовых ценностей Евросоюза. По состоянию на сейчас, это максимальная санкция, которая может быть применена. Но я пока не очень в это верю. Кажется, что к этому не готовы ни Орбан, ни Брюссель.

У Венгрии уже возникли проблемы по выполнению финансовых обязательств перед избирателями

Наиболее вероятный сегодня метод привести эту страну "в чувство" в Евросоюзе — вопрос денег. И 18 сентября Европейская комиссия уже рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиарда евро, предназначенных для Венгрии. То есть Орбан рискует потерять финансирование ЕС, которое должно было бы пойти на региональное развитие. Фактически, это треть средств, которые Венгрия должна получить от Евросоюза в рамках действующего бюджета (всего бюджет составляет 22 миллиарда). Эти средства нужны Орбану. Поэтому есть определенные сомнения, что он доведет ситуацию до их потери.

По последним сообщениям, венгерское правительство уже начало замораживать региональные инвестиционные программы. Это означает, что у Венгрии уже возникли проблемы по выполнению финансовых обязательств перед избирателями. Но если Виктор Орбан не будет выполнять условие по выполнению стандартов ЕС, то потеряет финансирование.

Важный момент: Венгрия рискует потерять не только эти 7,5 миллиардов евро, но и 5,7 миллиардов, предусмотренных для Венгрии так называемым планом после ковида. Ведь Венгрия - это единственная страна из 27 членов ЕС, которая ни на шаг не приблизилась на согласование этого плана с Брюсселем. Если в течение осени она этого не сделает, деньги сгорят. Это еще одна существенная потеря для венгерской экономики.

Пророссийская позиция Виктора Орбана - это фон, который раздражает многих в Евросоюзе

Поэтому мы сегодня наблюдаем очень осторожную риторику в отношении Евросоюза со стороны Виктора Орбана, но большое оживление со стороны его команды. Мол, мы все исправим. В частности, правительство Венгрии пообещало создать агентство борьбы с коррупцией, чтобы разблокировать миллиарды по финансированию Европейского Союза.

Станет ли Венгрия вести более адекватную политику в отношении Украины? Здесь важно понимать, что не пророссийская позиция стала критерием инициирования этих санкций в отношении Будапешта. Ключевые причины: коррупция, непрозрачность, фальсификация тендеров и антидемократические тенденции. Отношение к Украине скорее является отягчающими обстоятельствами.

Пророссийская позиция Виктора Орбана — это фон, который раздражает многих в Евросоюзе, и, так сказать, мотивирует активнее решать реальные проблемы венгерской демократии.

Но в целом все это цепной процесс. Чем больше Венгрия будет возвращаться к демократическим принципам Евросоюза, тем больше Венгрия будет прозападной, а, соответственно, и проукраинской и антироссийской.

Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии