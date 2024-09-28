Город Миккели расположен примерно в 105 километрах от границы с Россией.

Финляндия предложила разместить новое подразделение сухопутного командования НАТО в юго-восточном городе Миккели. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что подразделение, которое называется многокорпусным сухопутным командованием, будет планировать, готовить и руководить деятельностью сухопутных сил НАТО в Северной Европе под командованием Объединенных сил в Норфолке:

"Укомплектованное союзниками и силами обороны Финляндии, подразделение будет отвечать за обучение НАТО и другую деятельность в мирное время в своей зоне при нормальных условиях"

В то же время в случае "кризиса" подразделение будет руководить операциями сухопутных сил НАТО в своей зоне.

Как известно, Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора в апреле 2023 года и охраняет половину границы НАТО от главного противника, России. При этом командование армии Финляндии уже базируется в Миккеле.

Противостояние НАТО и России - последние новости

Атака на страны НАТО будет для России выстрелом себе в висок. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, большинство стран НАТО уже даже ждут такой провокации Кремля, чтобы иметь основание применить против агрессорки "всю военную машину НАТО".

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