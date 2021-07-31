Есть информация о применении петард, на которые полиция отвечает слезоточивым газом.

Во Франции продолжаются массовые протесты, вызванные решением правительства ввести так называемые "паспорта здоровья", как обязательный документ для доступа в рестораны, общественный транспорт и самолеты.

Об этом сообщает BFMTV.

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На акции по всей стране вышли более 200 тысяч демонстрантов. Около трех тысяч правоохранителей привлекли к работе по всему Парижу.

Были зафиксированы столкновения с полицией на бульваре Тампль, через который колонна двигалась к Бастилии.

Есть информация о применении петард, на которые полиция отвечает слезоточивым газом.

Некоторые участники акции попытались соорудить баррикаду. По меньшей мере трое стражей порядка получили травмы.

Некоторые участники столкновений задержаны.

Протесты во Франции: что необходимо знать

15 июля 2021 года французы вышли на масштабные протесты из-за обязательной вакцинации.

Граждане недовольны решением правительства, которое обязывает всех медработников пройти вакцинацию, а также ограничением на посещение общественных мест – граждан будут пропускать с документом, подтверждающим привитие от COVID-19.

Автор: Елена Коваленко