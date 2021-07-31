Во Франции продолжаются массовые протесты, вызванные решением правительства ввести так называемые "паспорта здоровья", как обязательный документ для доступа в рестораны, общественный транспорт и самолеты.
Об этом сообщает BFMTV.
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На акции по всей стране вышли более 200 тысяч демонстрантов. Около трех тысяч правоохранителей привлекли к работе по всему Парижу.
Были зафиксированы столкновения с полицией на бульваре Тампль, через который колонна двигалась к Бастилии.
Есть информация о применении петард, на которые полиция отвечает слезоточивым газом.
Некоторые участники акции попытались соорудить баррикаду. По меньшей мере трое стражей порядка получили травмы.
[THREAD VIDÉO] Nouveau samedi de mobilisation partout en France contre le #PassSanitaire. À #Paris, un "appel national" a été lancé au départ de l'arrêt Villiers en plus d'autres rassemblements #manif31juillet#manifestation31juillet#PassSanitaire#PasseSanitaire#manif31juilletpic.twitter.com/eZoyvZURIR— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Некоторые участники столкновений задержаны.
Sur la place de la #Bastille à #Paris, les derniers manifestants #AntiPassSanitaire sont évacués par les forces de l'ordre en conclusion d'une journée marquée par de nombreux affrontements #manif31juillet#manifestation31juillet#PassSanitaire#PasseSanitaire#manifs31juilletpic.twitter.com/cKRZjJ9mDA— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Протесты во Франции: что необходимо знать
15 июля 2021 года французы вышли на масштабные протесты из-за обязательной вакцинации.
Граждане недовольны решением правительства, которое обязывает всех медработников пройти вакцинацию, а также ограничением на посещение общественных мест – граждан будут пропускать с документом, подтверждающим привитие от COVID-19.