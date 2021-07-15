Правительство Франции усилило карантинные ограничения: посещать общественные места разрешают гражданам с COVID-паспортами.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и провела аресты, пытаясь разогнать демонстрантов (преимущественно антивакцинаторов), протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет AJ.

Некоторые районы французской столицы волна протестов охватила еще в среду утром – как раз когда на Елисейских полях проходил ежегодный военный парад ко Дню взятия Бастилии с участием Эммануэля Макрона.

Акция продолжалась до позднего вечера. На снятых очевидцами кадрах некоторые из митингующих целились в полицию фейерверками.

Граждане недовольны объявленным в понедельник решением правительства, которое обязывает всех медработников пройти вакцинацию, а также ограничением на посещение общественных мест – граждан будут пропускать с документом, подтверждающим привитие от COVID-19.

Это побудило рекордное количество французов записаться на вакцинацию.

В одном из районов Парижа полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Граждане пошли незаявленным ранее маршрутом, что повлекло столкновения с правоохранителями.

По всему Парижу протестовали более 2 тысяч человек. Общее количество демонстрантов, по подсчетам местных властей, составило около 19 тысяч человек. По всей стране было 53 различных акций.

Граждане скандировали: "Долой диктатуру", "Долой пропуска здоровья". Некоторые называют COVID-паспорта "элементом сегрегации".

Отмечается, что большинство французов в ходе опроса одобряют новые меры безопасности.

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Автор: Яна Ставская