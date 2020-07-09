Протесты в Сербии: пророссийские СМИ распространяют фейк о "наемниках из Украины" среди протестующих

В посольстве Украины в Сербии подчеркнули, что заявления российских и пророссийских СМИ об "украинском сценарии" являются ложными.

Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле неправдивую информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии.

Украина не имеет информации об участии своих граждан в этих событиях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Сербии.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Украина никоим образом не пытается вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Сербии, а заявления российских и пророссийских СМИ об "украинском сценарии" являются ложными.

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"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и граждан Украины по поводу ситуации в Сербии", - заявили в посольстве.

Ранее сербское издание Alo написало, что в протестах участвуют "наемники из Украины": члены частной военной компании Blackwater, граждане Сербии, которые воевали на Донбассе на стороне украинской армии. Это сразу подхватили российские издания.

Напомним, на днях в Белграде вспыхнули массовые протесты из-за усиления карантина в Сербии. Правительство решило ввести в столице комендантский час.

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