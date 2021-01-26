Если Кремль решит убить оппозиционера, беспорядки на улицах могут усилиться.

Протесты, которые прошли в России в минувшие выходные, загнали Владимира Путина в трудное положение. Так считают европейские чиновники из служб разведки и дипломаты.

Вдруг российский президент оказался в ситуации, когда у него нет хороших вариантов разобраться со своим давним критиком Алексеем Навальным, - пишет Business Insider.

В начале месяца Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим оружием "новичок". Покушение на него произошло в августе во время поездки в Томск. И, скорее всего, его совершили верные Путину люди. Навального бросили за решетку, как только он вернулся в Россию. Но это лишь повысило его значение. А также подорвало утверждение Путина о том, что Навальный - просто "надоедливая муха", а не лидер какого-то движения, которое добивается возвращения демократии в России.

Новый вызов для Путина

Читайте такжеFinancial Times: на протестах в России слышно эхо БеларусиДесятки тысяч людей вышли на протесты по всей России в воскресенье. И это произошло не только в либеральных городах в западной части страны, где живут сторонники Навального. Умение Навального подробно объяснить коррумпированность окружения Путина, а также факт его выживания после отравления химическим оружием, которое есть лишь в распоряжении российских спецслужб - это большой вызов, с которым Путин никогда раньше не имел дело. Об этом Business Insider сказало много европейских чиновников.

Около десятка дипломатов и представителей разведывательных служб ЕС сказали изданию, что постоянные провокации Навального против Путина изменили баланс в России.

Навальный "переиграл" Путина после отравления

После того, как агенты российского президента попытались убить оппозиционера 20 августа, Навальный много чего добился. Он смог выжить и продержаться достаточно долго, чтобы его успешно вывезли в Германию. Три месяца лечения он использовал, чтобы вместе с журналистами расследовать нападение на него. Навальный обманул агента российской разведки, чтобы он признался во всем во время телефонного разговора.

Оппозиционер вернулся в Россию, несмотря на угрозы арестом. После ареста Навальный опубликовал двухчасовой документальный фильм, в котором подробно описывалась коррумпированность Путина. И это при том, что сам оппозиционер был в это время в тюрьме. Он также организовал самый большой и агрессивный протест против президента России за десятилетия.

Читайте такжеВ Петербурге сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот и попал на видео (18+)Обозреватели не могут предсказать, что произойдет дальше. Потому что Путин оказался в так называемой "ловушке-22". Если он убьет Навального, это привлечет еще большее внимание к проблеме и обострит протесты. Если же Путин позволит ему жить, Навальный сосредоточится на сопротивлении режиму не зависимо от того, будет он в тюрьме или нет.

"Навальный сильно переиграл Путина на каждом повороте после отравления. Ситуация становится все более унизительной для президента. И я не уверен, действительно ли Навальный в безопасности сейчас. Он должен был умереть прошлым летом. Тогда были бы определенные протесты, аресты, возможно появились бы санкции", - сказал офицер разведки одной из стран Центральной Европы.

Собеседник Business Insider добавил, что Путин легко пережил убийство Бориса Немцова. Так случилось потому, что оппонент был мертв. И все, что оставалось его сторонникам - это продемонстрировать разъяренность, которая, в конце концов, испарилась. А вот "живой Навальный - это большая проблема".

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Перевод: Лесь Дымань