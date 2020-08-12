"Ребята, у нас ад": жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси

Женщина допускает, что в республике могут ввести комендантский час.

Жительница Минска Лилия Ахремчик, которая принимает участие в протестах против фальсификации результатов выборов президента, рассказала, что происходит в городе и республике в целом.

Об этом она написала в Facebook, отметив в самом начале, что в Беларуси большие перебои с работой интернета.

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"Ребята, у нас ад. Никто не ожидал и не был готов к такому. Лукашенко развязал войну против белорусского народа. Я не знаю, чем и как ОМОНу промывают мозги, может, и впрямь рассказывают про какие-то иностранные вторжения, но они ведут себя, как звери и даже хуже", - отметила она.

По словам женщины, люди выходят на митинги по всей стране - в городах и городках. Эти акции протеста носят мирный характер, однако в ответ силовики используют светошумовые гранаты, стреляют резиновые пули, которые разрывают тело, газ, заливают из водометов.

"Люди просто стоят, хлопают и скандируют "Жыве Беларусь". А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его", - пишет минчанка.

Она добавила, что силовики бьют всех, не обращая внимания на возраст и пол.

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"Они хватают и бьют людей во дворах, вообще не заморачиваясь законностью и причастностью людей. Просто всех подряд хватают. И при этом говорят: "Хотели перемен? Получайте!". Одной девушке в бусе омоновец отбивал кисти рук и приговаривал: "Все равно некому жаловаться". Другую девушку тащили за волосы по земле. Они бьют и кидают в автозаки детей!!! Похоже, им дали абсолютный карт-бланш. Говорят, со дня на день введут комендантский час", - написала она.

Лилия Ахремчик также рассказала, что медикам пытались запретить оказывать помощь активистам и выезжать на вызовы без милиции, но те сопротивляются.

"Люди, пожалуйста, не верьте никакой пропаганде, среди нас нет боевиков. Люди из подручных средств сооружают баррикады, чтобы защититься от гранат и пуль. Вчера был бой на Пушкинской - Спортивной - Каменной горке и в районе супермаркета Рига, в предыдущую ночь, после выборов - на Стелле и в центре. Люди приходят с голыми руками, а их уничтожают! Лукашенко развязал геноцид против своего народа! В то же время по БТ крутят ролики, как прекрасно прошли выборы и как подростки по наводке Нехты (телеграм-канала, - УНИАН) организовывают бойню. Мы не подростки! Люди приходят целыми семьями. Рядом со мной вчера стояла женщина 58 лет", - эмоционально отметила женщина.

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Уровень поддержки Александра Лукашенко на выборах женщина оценила от 5% до 13% - именно столько получилось на участках, где честно считали голоса. Она также рассказала, что неофициальные данные говорят о восьми погибших протестующих по стране.

Протесты в Минске: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).

Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала Лукашенко, к переговорам. Позже она выехала в Литву.

Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже три дня. Сообщается о сотнях пострадавших.

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