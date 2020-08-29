Россияне начали собираться на протесты после задержания 9 июля их губернатора Сергея Фургала.

Тысячи людей вышли в субботу на улицы российского Хабаровска в знак протеста против действий Путина в связи с региональным кризисом и вероятным отравлением самого большого его критика – Алексея Навального.

Это уже 50-я акция протеста в городе с участием более 1200 граждан, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеПутин назвал Лукашенко легитимным президентом

Люди скандировали «Путин, выпей чаю», проходя маршем по главной улице Хабаровска, имея в виду отравление Навального (по мнению штаба оппозиционера, ему могли подсыпать яду в чай – УНИАН).

Некоторые из участников колонны высказались в поддержку демонстрантов в Беларуси, которые тоже выходят на протесты – из-за фальсификации выборов Лукашенко.

Протесты в Хабаровске: что известно

Россияне начали собираться на регулярные протесты после задержания 9 июля их губернатора Сергея Фургала по обвинению в убийстве, которое он отрицает.

Его сторонники утверждают, что арест носит политический характер. На митинги они часто приносят плакаты с осуждением «репрессий» и «диктатуры», а также требуют освободить Фургала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская