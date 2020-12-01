Сообщают о по меньшей мере 30 задержанных.

Ночной протест в Ереване: сотни людей в армянской столице на несколько часов заблокировали центр города, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Читайте такжеВ Киеве митингуют предприниматели, движение в центре города парализовано (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Протестующие собрались под зданием парламента и там произошли столкновения с полицией.

Сообщают о по меньшей мере 30 задержанных.

Три недели назад Пашинян вместе с главами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: УНИАН