В столице страны уже задержаны 33 демонстранта, в регионах - 41.

Во время воскресных акций в Беларуси задержали более 70 человек.

Такие данные обнародовал правозащитный центры "Весна".

Сегодня в Минске проходит Марш справедливости. Также на акции протеста люди вышли и в других городах страны: Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве.

По данным правозащитников, в столице уже задержаны 33 демонстранта, в регионах - 41.

Как пишет Tut.by, силовики использовали против протестующих слезоточивый газ. Также силовики стреляли в воздух.

Так, после того, как силовики в Бресте использовали слезоточивый газ, в милиционеров полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Светлана Закелова